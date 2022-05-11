В Южном Военном Округе РФ с 7016 базы хранения и ремонта вооружения и военной техники (Майкоп) снято с хранения 34 единицы танков Т-80.

Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, качество и состояние данных Т-80 под очень большим вопросом.

"Факт остаётся фактом – сняли с консервации консервы. Кроме того, не менее 700 военнослужащих из России, которые на прошлой неделе были передислоцированы с 7-й военной базы (Гудаут, что в Абхазии) в Ростовскую область, сейчас отправлены на военный полигон возле города Новочеркасск для доукомплектования.

То есть, ощутите качество того, чем доукомплектовывают личный состав и техническую составляющую оккупационного контингента. Это какой-то позор, как для “второй” армии в мире, а как для захолустья уровня дно – конечно, не имеющие аналогов в мире подразделения! Трепещи, Вашингтон!", - иронизирует Коваленко.

Напомним, министр Кулеба заговорил о освобождении всей Украины.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Одессу старыми советскими ракетами - названа причина.

Кроме того Politeka.net сообщала, что появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон.