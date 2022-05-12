В Хабаровском крае в россии произошло ЧП на территории воинской части.

Как передает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ, в результате взрыва в воинской части в поселке Тейсин есть погибший и пострадавшие – они доставлены в больницу.

Также уточняется, что взрыв прогремел на пороховом складе воинской части. О его причинах пока не сообщается.

«Курение убивает», «Русский солдат, бросай курить!», «Братишкам надо бросать курить. Что-то слишком часто курят в неположенном месте», «И там закурили?», - комментируют новость о пожаре пользователи Сети.

Напомним, в последние несколько месяцев в россии участились пожары на территориях военных обектов, а также на нефтебазах.

Кроме того, в России после вторжения в Украину начали поджигать военкоматы. Официально информация о поджогах приходила уже из шести регионов.

Один из последних случаев произошел в Нижневартовске - там в здание военкомата бросили бутылки с коктейлями Молотова.

В марте военкоматы вспыхнули в Воронеже, Свердловской и Ивановской областях. Во всех случаях местные жители бросали в окна заведений бутылки с зажигательной смесью. Молодые люди, которые устроили пожар в Свердловской и Ивановской областях, задержаны. Оба объяснили свои поступки тем, что хотели сорвать призывную кампанию на фоне боевых действий в Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что в рф выгорает дотла природный заповедник, тушить пожар некому.