И он был сделан в пользу Украины, - заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
"Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает территориальную целостность Украины, считает, что все нужно решить дипломатическим путем. Территориальная целостность Украины - это, напоминаю, Крым и Донбасс. Китай сделал свой выбор", - заявил Арестович.
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Арестович также отргеагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Напомним, по его словам, в первые месяцы войны победа для Украины выглядела как вывод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас же ситуация изменилась.
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«Если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий», - говорил Кулеба.
Арестович подчеркнул, что если об освобождениии всей Украины военным путем говорит Кулеба, то это чего-то да стоит.
Потому что, отметил советник главы ОП, он никогда бы не сказал таких слов. Арестович подчеркнул, что Кулеба – дипломат экстракласса и он никогда бы себе не позволил, если бы не было значимым, знаковым и специально произнесенным заявлением.
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