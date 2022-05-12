И он был сделан в пользу Украины, - заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает территориальную целостность Украины, считает, что все нужно решить дипломатическим путем. Территориальная целостность Украины - это, напоминаю, Крым и Донбасс. Китай сделал свой выбор", - заявил Арестович.

Арестович обратил внимание на то, что «китайские лидеры такими словами не бросаются»

Арестович также отргеагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Напомним, по его словам, в первые месяцы войны победа для Украины выглядела как вывод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас же ситуация изменилась.

«Если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий», - говорил Кулеба.

Арестович подчеркнул, что если об освобождениии всей Украины военным путем говорит Кулеба, то это чего-то да стоит.

Потому что, отметил советник главы ОП, он никогда бы не сказал таких слов. Арестович подчеркнул, что Кулеба – дипломат экстракласса и он никогда бы себе не позволил, если бы не было значимым, знаковым и специально произнесенным заявлением.

Также Politeka.net писала, сколько еще месяцев россия способна воевать.

Кроме того Politeka.net сообщала, что премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл еще одну циничную цель оккупантов.