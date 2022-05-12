Об этом рассказал в интервью «Армия INFORM» глава Управления СБУ в Харьковской области подполковник Роман Дудин. По его словам, на момент начала своего наступления армия рф находилась уже в невыгодном положении. Однако они все равно решили развязать войну. По мнению Дудина, ключевой причиной их просчета стала коррупция в высших звеньях российской власти.

«Все 8 лет агрессии против Украины их военные руководители рассказывали путину и его свите то, что они хотели слышать - захватчиков в Украине будут встречать с цветами, никто не будет сопротивляться…Россияне рассчитывали по крайней мере на крымский сценарий», - рассказал подполковник.

По его словам, план россиян состоял в том, чтобы 24 февраля за два часа зайти в Харьков. Сначала в город должны были зайти боевые подразделения росармии, затем – внутренние войска, задачей которых было подавление демонстраций «кучки недовольных» и установка новой власти.

«Но случилось не так, как предполагалось: их двухдневная «спецоперация» длится уже 77-й день и положение вещей все хуже и хуже…», - отметил Дудин.

По его словам, за время правления владимира путина коррупция полностью разрушила российскую армию изнутри.

«Не последнюю роль сыграла и коррупция, за тридцать лет разрушившая армию оккупантов. На дестабилизацию в Украине — это уже известный факт, выделялись колоссальные средства, которые оседали в карманах генералов, шли на строительство их особняков, обучение их детей за рубежом и тому подобное», - рассказал Дудин.

По его словам, такие действия генералов вдохновляли и остальную верхушку российской армии.

Представитель СБУ также рассказал, что сейчас среди солдат рф, которые находятся в Украине, царят крайне негативные настроения.

«Ну, поймите, когда из состава БТГр — это около 800 военнослужащих, остается 18 человек, это не может не вводить в депрессию. А руководство России не хочет слышать людей», - поделился подробностями Дудин.

Напомним, в США назвали сроки победы ВСУ над россией.

Как сообщала Politeka, оккупанты усиливают гарнизон и готовятся к наступательной операции.

Также Politeka писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область.