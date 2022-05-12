О новой проблеме российского руководства сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах. Как стало известно, после начала войны многие сотрудники ФСБ поспешно покинули Крым и вывезли с полуострова свои семьи и имущество.
Также было замечено массовое бегство из Крыма россиян, которые переехали на оккупированный полуостров после 2014 года.
В Кремле решили бороться с оттоком кадров из российских правоохранительных органов путем введения запрета на выезд с полуострова для этой группы населения. Отмечается, что владимир путин хотел, чтобы запрет распространялся и на простых людей, но побоялся это сделать.
Однако, несмотря на все усилия, любители «русского мира» в Крыму с начала войны заметно поумерили пыл, а вот проукраинские настроения в обществе явно растут. В Кремле категорически недовольны таким развитием событий. В связи с этим крымским ФСБшникам было приказано «закрутить гайки», чтобы не допустить провокаций на полуострове.
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В частности, в Крым были направлены отряды «казаков» из Ростовской области. Силовикам поручили разыскивать и задерживать украинских активистов, которые «настолько обнаглели, что начали говорить по-украински в публичных местах».
Оккупанты также озаботились усилением охраны всей военной техники, которую через Крым перебрасывают в Херсонскую область.
Также в Минобороны рф поручили военным уменьшить вывоз тел погибших и раненых на территорию Крыма, чтобы не деморализовать общество.
Большие надежды Кремль возлагает на своих пропагандистов, которым было поручено в усиленном режиме рассказывать крымчанам о «зверствах Украины» на войне, а также призывать людей писать доносы на «диверсантов».
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