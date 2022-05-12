Стало известно, сколько ВСУ уничтожили в рамках предотвращённого форсирования российскими оккупантами реки Северский Донец в районе Белогоровки. В Телеграм-каналах более появилась точная информация с новыми кадрами.
Как известно, на днях Минобороны в Twitter, а также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщили, что украинские военные уничтожили понтонные переправы российских войск через реку Северский Донец возле поселка Белогоровка в Луганской области.
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Похоже, Чернобаевка отдыхает. Украинские защитники не поленились и подсчитали сколько техники было ликвидировано. Так, Белогоровка является ныне форпостом Луганской области, там рашисты пытаются перейти реку, но только кормят собой рыб.
По предварительным подсчетам, всего было уничтожено и брошено 73 единицы российской техники.
Ранее мы писали, ВСУ могут перейти в контрнаступление, в ходе которого будет освобождена вся территория Украины, включая Крым.
Военный эксперт отмечает, последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что скоро наша страна будет праздновать два Дня победы, свидетельствует о том, что вопрос поставок новейших вооружений ВСУ решается успешно.
Напомним, что восстановить полную боеспособность нельзя: украинская разведка узнала о новом фиаско россиян.
Как сообщала Politeka, на фронте образовались две критические точки, где самая сложная ситуация.
Также Politeka писала, что пропагандисты рф запустили фейк о мосте через Днепр.