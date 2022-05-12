Оккупанты начинают высказываться о Чернобаевке с неким опасением, называют ее «чистилищем» для живой силы и кладбищем – для военной техники. Об этом стало известно из еще одного перехваченного СБУ диалога оккупантов.

«Наш опорник на базе «чистилищем» называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить», - признается своей матери оккупант из рф.

Однако мать захватчика осведомлена о зверствах россиян и говорит об этом прямо:

«Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Людей погибло сколько, солдат, сколько погибло… а теперь спецоперация. Нифига себя! Все разбомбили вы там», - высказалась женщина.

В другом диалоге оккупант рассказал, как русские солдаты потеряли большинство техники:

«У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили. Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ж*па: кладбище вертолетов. Вертолеты выстроили в один ряд и все, накрыло на*рен градами», - жалуется захватчик.

Также, российский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется считаться с мировым мнением относительно себя и придется пойти на уступки, в том числе на репарации для Украины. «Россия виновата в этой войне. Нет ни одной причины, почему надо было нападать на Украину. Это нарушение всех международных норм», - добавил он.

Напомним, оккупанты усиливают гарнизон и готовятся к наступательной операции: где произойдет вероятная атака

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