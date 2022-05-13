Об этом в эфире с Марком Фейгиным рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский.
Ранее западные страны старались по возможности избегать любой конфронтации с россией, закрывая глаза на вопиющие преступления путинского режима как у себя в стране, так и за рубежом. Однако, в последнее время ситуация изменилась.
«Запад преодолел свой идиотский страх перед путинским ядерным шантажом, который путин искуснейшим образом использовал с 7-го года (2007 – прим. ред). В своей мюнхенской речи он использовал его – вот, 15 лет. Этот дискурс в Вашингтоне был всепоглощающий: «Давайте не будем провоцировать путина. А то, что с этого сумасшедшего взять, он еще ядерной слюной брызнет!», - рассказал Пионтковский.
По его словам, именно страх перед угрозами путина не дал Западу принять Украину в НАТО.
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Однако, отмечает эксперт, сейчас западные страны больше не хотят идти на поводу у шантажиста-путина. По его словам, путину четко ответили по всем каналам связи, что в случае попытки применить ядерное оружие ему тут же прилетит «ответ» новейшим вооружением.
После этого ядерную тему закрыл и сам путин и его приближенные люди.
«Запад перестал бояться путина, а он начал его бояться», - подытожил Пионтковский.
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