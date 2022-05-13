В россии уже началась фактическая мобилизация, только проводят ее скрытно от населения.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, уже сейчас россия проводит скрытую мобилизацию.

«Она идет двумя путями. Первый – фактические действия, которые называются скрытой мобилизацией. Второй – использование резервистов. У них это называется БАРС – боевой армейский резерв страны. То есть, по сути это резервистов привлекают на краткосрочных контрактах для выполнения боевых действий», - пояснил Буданов.

Он подчеркнул, что у Украины есть подтверждения этих фактов – пленные российские военные, которые привлекались по этим системам.

Глава ГУР также рассказал, что россия боится проводить мобилизацию в открытую по двум причинам: из-за удара такого решения по экономике страны, а также невозможности объяснить такой шаг народу, которому все это время путин и его чиновники заявляли о том, что у них в Украине «все идет по плану».

Также есть информация о том, что сейчас в россии хотят изменить законодательство, чтобы призыв мог производиться не два раза в год, а в любой необходимый момент. Также хотят усилить наказание для уклонистов.

Буданов сообщил, что проблемы у россии возникли не только с личным составом, но и с техникой. Сейчас в рф начали расконсервировать технику, которая хранилась на складах с 1960-80-х годов и «лишь условно может называться боевой».

Напомним, в Британии указали на признаки грядущего поражения рф.

Как сообщала Politeka, Арестович раскрыл украинцам, что от них скрывал.

Также Politeka писала, что обнародованы снимки подбитого корабля рф и происходящего в Черном море.