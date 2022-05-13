МИД Великобритании в пятницу, 13 мая, обновил свой санкционный список. Теперь туда попали многие близкие лица владимира путина, на первый взгляд не связанные с политикой.
В Великобритании заявили, что ужесточают давление на путина путем введения ограничений для его ближайшего окружения – «кошельков» и членов семьи. В официальных декларациях президент рф любит подчеркивать, что ведет аскетический образ жизни. Якобы он владеет только скромной квартиркой в Санкт-Петербурге, двумя советскими авто, прицепом и гаражом.
Однако, мир давно знает, что у его жизни есть и другая сторона, причем все принадлежащие путину предметы роскоши записаны на его семью, друзей детства и избранную элиту.
Эти люди и попали в новый санкционный список Британии. Примечательно, что среди них оказались двоюродный брат президента рф Игорь Путин, его сын Роман Путин, а также предполагаемая любовница путина Алина Кабаева.
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На эту новость бурно отреагировали в сети.
"А что думает её муж, Кабаев?", "А что случилось?", "Курочка по зернышку. Разбирают потихоньку личную теневую империю упыря", "Эта путинская п**да Кабаева должна сидеть и гнить вместе со своим фюрером в бункере", "Странно, нормально же общались…", "Ну, это уже удар ниже пояса", - пишут люди.
Напомним, в россию, где бушуют сильнейшие пожары, пришла новая беда.
Как сообщала Politeka, что известно о генерале ВС рф, засыпавшем Харьков запрещенными снарядами.
Также Politeka писала, что Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины.