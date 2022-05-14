ВСУ могут вернуть весь Донбасс, если русские досрочно не прекратят наступление. Об этом проинформировали эксперты американского Института изучения войны.

Как известно, началась третья фаза полномасштабной войны оккупантов с Украиной. Новая фаза войны, как информируют эксперты, пойдет по одну из трех путей развития.

Отмечается, что рф может оставить наступление и решит аннексировать уже оккупированные территории.

Также возможен вариант усиленной мобилизации в рф, чтобы собрать дополнительные силы (при этом мобилизация не исключает военного краха). Не исключается третий вариант: путин продолжит преследовать невыполнимые военные цели с недостаточными ресурсами и в конечном итоге потерпит крах в ближайшие месяцы.

Также сообщалось, глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей соседней Херсонской области потерпеть и не сдаваться в своей борьбе против оккупации россией.



В частности, глава Николаева подчеркнул, что от Харькова врага уже удалось оттеснить, а с новым вооружением, которое получит Украина в рамках ленд-лиза, удастся освободить все оккупированные территории.

Напомним, Арестович также признался украинцам, что от них скрывал все это время.

Также Politeka.net писала, что мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский заявил о поражении россии и объяснил действия оккупантов.