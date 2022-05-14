Генштаб - это единственный орган, который может принять решение, каким способом освобождать Крым.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Если у нас пойдет контрнаступательная операция, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе надо идти до государственной границы.
Что касается сроков самой войны - это может быть 5-6 месяцев. Особенно активная фаза. И самая большая проблема для нас будет - это Крым. Где Генштаб - это единственный орган, который может принять решение, каким способом освобождать Крым: вводить войска в Крым или нет. Ни в коем случае это нельзя доверять политикам.
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А вообще окончание войны - должно значить выход на границы 91-го года", - говорит Олег Жданов.
Напомним, эксперт объяснил, почему присоединение Херсонщины к рф не поможет Путину и что будет дальше.
Также Politeka.net писала, что Зеленский заявил о поражении россии и объяснил действия оккупантов.
Также Politeka.net писала, что враг стягивает в приграничные районы артиллерию - в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды.