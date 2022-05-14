Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.
За три дня рф потеряла под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.
"Там в течении 3-х дней наши ребята из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады устроили оркам Сталинград и Курскую дугу одновременно! Безмозглые российские генералы, слепо исполняя приказ путина- окружить к 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком погнали на верную смерть тысячи своих", — сообщил Геращенко.
Эта победа нанесла ущерб русским в разы больше чем все удары по Чернобаевке вместе взятые.
"По этой нашей Победе льют крокодильи слезы стрелков/гиркин и военные пропагандисты путина типа «военкоракотенка». Из за этой нашей Победы русские были вынуждены остановить наступление на значительной части Восточного фронта", — сказано в сообщении.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
«Страх какой»: в россию, где бушуют сильнейшие пожары, пришла новая беда
Могут устроить второй Мариуполь: назван самый опасный для ВСУ участок фронта
Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"
Главнокомандующего ВСУ Залужного стравливают с Зеленским, эксперт раскрыл, кто и зачем: «Невыносимо смотреть»
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные уничтожили понтонные переправы российских войск через реку Северский Донец возле поселка Белогоровка в Луганской области.
Напомним, офицер ВСУ рассказал, почему сейчас атаковать Крымский мост бессмысленно.
Как сообщала Politeka, на фронте образовались две критические точки, где самая сложная ситуация.
Также Politeka писала, что Украина выиграла битву за Харьков: в США сообщили подробности и назвали главную цель россии.