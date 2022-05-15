Кроме того, резервисты просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги.

Русская армия уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп, поэтому в рф продолжают вести скрытую мобилизацию. Об этом информирует Главное управление разведки Украины на странице в Фейсбук.

Тем не менее, применение таких войск преимущественно неэффективно. Об этом также заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, рассказав, что самые боеспособные исчерпали себя среди батальонно-тактических групп.

«Мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп российская федерация исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины», – рассказал Скибицкий.

Неподготовленный личный состав, не имеющий, по сути, боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления.

«Кроме того, резервисты просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их по сути встречает мощное сопротивление ВС Украины, сил обороны, территориальной обороны. и всего населения Украины» - добавил представитель ГУР МО.

Мы также писали, генштаб Украины сообщил о том, что россияне отводят свои войска из-под Харькова. А на изюмском направлении ВСУ пошли в контратаку. Событие прокомментировал журналист Александр Невзоров.

"Путинская армия,битая и обескровленная, бежит из-под Харькова, оставляя горы своей горелой и изувеченной техники, а так же тысячи трупов.

Напомним, эксперт объяснил, почему присоединение Херсонщины к рф не поможет Путину и что будет дальше.

Также Politeka.net писала, что Зеленский заявил о поражении россии и объяснил действия оккупантов.

Также Politeka.net писала, что многодетный отец и Верховный судья рискнул жизнью, но отправился освобождать "вторую Бучу".