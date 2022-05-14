Как пишет Politeka.net, украинцы уже 80-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на колоссальные потери врага оккупанты продолжают попытки захватить Украину. А ВСУ после освобождения севера занялись Харьковской областью и не собирается останавливаться. Так, сегодня, 14 мая, в тг-канале "Сухопутных войск ВСУ" появились кадры обучения на западной технике, чтобы выгнать россиян окончательно из Украины.
Командир СВ ВСУ генера-полковник Александр Сирский рассказал о подготовке украинских защитников.
"Все подразделения сейчас усовершенствуют свои умения в наступлении. Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на русско-оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить русского оккупанта", - отметил генерал.
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