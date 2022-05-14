Как пишет Politeka.net, Уэсли Кларк - четырехзвездочный генерал армии США, который был верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе с 1997 по 2000 год. Эксперт рассказал во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, как Украина может избежать затяжной войны, передает "Укринформ".

"Если у Украины будет боевая способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне, Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и идти в двух направлениях, и на востоке, и на юге, и разрезать их войска", - отметил генерал.

Также эксперт заявил, что Украине нужно получить мобильные средства защиты, чтобы закрыть оцепление в двух местах. Для этого понадобятся танки, вертолеты, самолеты РСЗО и т. д.

"Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит надлежащее оборудование, вооружение и технику, и в том числе и Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны", - добавил Кларк.

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