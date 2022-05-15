Председатель Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что, несмотря на огромные потери, российские войска вновь готовятся форсировать Северский Донец в Белогоровке.
"Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке...идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется «свежачок». 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", — написал Гайдай на своей странице в Telegram.
ВСУ также готовятся к двум крупным наступлениям войск рф - на Северодонецк и на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.
"Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога – чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть окружить ее", — сообщил Гайдай.
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Ранее было опубликовано первое видео грандиозного разгрома оккупантов на переправе через реку Северский Донец. Эта победа нанесла ущерб россиянам в разы больше чем все удары по Чернобаевке вместе взятые. За три дня рф потеряла под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.
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