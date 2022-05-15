Российские войска даже после разгрома от ВСУ снова готовятся переправляться через Северский Донец в Белогоровке.

Председатель Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что, несмотря на огромные потери, российские войска вновь готовятся форсировать Северский Донец в Белогоровке.

"Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке...идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется «свежачок». 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", — написал Гайдай на своей странице в Telegram.

Ранее было опубликовано первое видео грандиозного разгрома оккупантов на переправе через реку Северский Донец. Эта победа нанесла ущерб россиянам в разы больше чем все удары по Чернобаевке вместе взятые. За три дня рф потеряла под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

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