Подразделение «ЛНР» сбежало с поля боя и было задержано россиянами под предлогом того, что они нигде не числятся.

Об этом случае рассказала жена военного из так называемого «ЛНР» в новом перехвате телефонного разговора, опубликованном Главным управлением разведки МО Украины.

По телефону женщина рассказывает о том, как одно из подразделений «ЛНР» решило сбежать с поля боя, и оказалось на территории россии. Однако, там им оказались не рады.

«Они там попали в какой-то «замес», откуда выходили быстро-быстро и случайно в Белгородскую область забрели. Командование свалило, бросило их», - рассказывает женщина.

Как результат, командование успешно добралось домой, а вот судьба луганских военных оказалась незавидной: их задержали российские пограничники, у которых возникли вопросы к вооруженным людям из непризнанной республики.

«Их пограничники задержали и удерживают там. Не понимают, кто они и что с ними делать. Говорят, кто вы такие, нигде не числитесь. Сейчас там разбираются с полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешедшая границу…Среди баб вот в этих всех группах все больше разговоров о том, что будут наших мужиков склонять подписывать контракты…Тех до сих пор история не закончилась, которые 115-й полк. До сих пор держат, морят голодом и угрожают расстрелом», - рассказала о ситуации женщина.

Напомним, Рф потеряла треть наземных боевых сил, данные британской разведки.

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