Российские военные бегут с поля боя и даже не заботятся о собственной технике.

Эффектными кадрами поделились в своем Фейсбук бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Они показали, как их артиллерия успешно «отработала» по позициям российских оккупантов.

По словам бойцов, в результате россияне бежали с поля боя, оставив свои позиции.

«Вот такое ударное соло вчера "сыграла" наша рыцарская артиллерия по выявленным враждебным позициям. Рашисты были настолько поражены таким искусным исполнением, что убегали быстрее, чем горела их САУ "Хоста" и детонировал боекомплект», - говорится в публикации.

Еще одним видео о «доблестных» представителях «второй армии мира» поделились на странице «ДУК Соколы Полесья ТРО в Житомирской области». В ролике показали танк оккупантов. Уточняется, что российские солдаты попросту бросили его, сбежав с поля боя.

«Сбежавшие с поля боя оккупанты бросили свой танк с полным боекомплектом. Все, на что они способны, так это «агрессивно отступать», - говорится в подписи к кадрам.

На видео оператор уточняет, что по танку даже не попали, а россияне побросали не только технику, но и свои вещи и сухпайки.

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