Уничтожение российского батальона, когда он пытался пересечь Северский Донец в Луганской области на прошлой неделе, является одним из самых смертоносных эпизодов за время боевых действий.

По оценкам специалистов более 400 российских солдат были убиты или ранены. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщалось, 11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец возле Белогоровки, пытаясь окружить украинские войска вблизи Рубежного.

Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов и опустошила плотное сосредоточение российских войск и техники вокруг реки.

Институт изучения войны указал, что могло быть убито или ранено до 485 российских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.

NYT также пишет, что наиболее впечатляющим является то, как разгром русской армии резонирует с постоянными заявлениями пророссийских военных блогеров, некоторые из которых являются военными на передовой, которые рассказывают о "русском успехе и украинской трусости".

Напомним, офицер ВСУ рассказал, почему сейчас атаковать Крымский мост бессмысленно.

Как сообщала Politeka, на фронте образовались две критические точки, где самая сложная ситуация.

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