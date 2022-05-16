По оценкам специалистов более 400 российских солдат были убиты или ранены. Об этом сообщает The New York Times.
Как сообщалось, 11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец возле Белогоровки, пытаясь окружить украинские войска вблизи Рубежного.
Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов и опустошила плотное сосредоточение российских войск и техники вокруг реки.
Институт изучения войны указал, что могло быть убито или ранено до 485 российских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.
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NYT также пишет, что наиболее впечатляющим является то, как разгром русской армии резонирует с постоянными заявлениями пророссийских военных блогеров, некоторые из которых являются военными на передовой, которые рассказывают о "русском успехе и украинской трусости".
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