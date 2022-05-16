Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил американский астронавт Скотт Келли, комментируя ситуацию с российским военным спутник, который в ночь на 30 апреля был запущен с космодрома Плесецк на околополярную орбиту на ракете "Ангара-1.2". Как оказалось, он не смог удержаться там и сгорит в атмосфере.
"К середине мая 2022 года орбита "Космос-2555" снизилась до 231 х 246,2 км, и каких-либо очевидных попыток поднять ее не замечено. Это свидетельствует о том, что спутник так и не активировали", – сообщил Зак.
В свою очередь американский астронавт Скотт Келли написал в Twitter:
«Российская ракета с буквой Z на боку запустила отказавший военный спутник. Кажется, что символ Z, представляющий военные преступления, теперь также является синонимом эпического провала".
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Добавим, что на днях глава Роскосмоса Рогозин "пошутил" об ударе стратегическим ракетным комплексом по Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО
"У "Сармата" в отношении стран НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто такая работа", — написал он.
РС-28 "Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой.
Также напомним, что ранее Китай отказался принимать российские корабли на своей орбитальной станции.
Об этом во время трансляции запуска грузовика Tianzhou-4 заявил представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан.
Он уточнил, что в будущем возможны запуски кораблей на станцию с территории других стран, например, с европейского космодрома во Французской Гвиане или из США и Японии, – но не из РФ.
Напомним, рф отправит тысячи новых резервистов в Украину.
Также сообщалось, что раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский Донец.
Кроме того Politeka.net писала, что офицер ВСУ рассказал, почему сейчас атаковать Крымский мост бессмысленно.