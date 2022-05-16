Война в Украине стала адом для российских оккупантов, теперь захватчики осознали степень потерь на фронте и желают уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину. Об этом информирует СБУ, показывая запись перехваченного разговора оккупантов на странице в Телеграм-канале.
«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, все. Просто приеду в Алейск, я служить не буду. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…» – рассказывает другу оккупант.
Он рассказал, что воюет на Луганском направлении, у его сослуживцев уже сгорели все машины, а из личного состава осталось полбатальона. Теперь в их алтайский край будут возить многие 200-е.
«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто как настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмирует захватчик.
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Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал в Телеграм об особо опасном для жителей прифронтовой зоны новом российском беспилотнике камикадзе, уже убившем несколько мирных украинцев.
Как сообщается, новейший российский беспилотник «Куб» фирмы ZALA AERO концерна «Калашников». Он убийца-камикадзе. Никогда не возвращается назад. Летит в одну сторону. Похож на украинскую «Фурию», но имеет более заостренные крылья.
Напомним, что британская разведка рассекретила планы Беларуси, как помешать Украине.
Как сообщала Politeka, украинские бойцы вышли к границе с россией, Пономарев не сдержал восторга.
Также Politeka писала, что раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский Донец.