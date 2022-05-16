Прошлой ночью, 16 мая, крымские "партизаны" устроили патриотическую акцию в Евпатории, чтобы напомнить оккупантам, что Крым – это Украина. Там решили творчески подойти к акции и красиво облили сине-желтой краской здание оккупационной администрации.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Крым – это Украина! В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный полуостров. Пока что мост через Керченский пролив не взорвали", - написал Чубаров в своем посте.

Он также выразил надежду, что "в следующий раз "коктейль Молотова" также достигнет своей цели".

Отметим, что позже появилось видео, как здание оккупационных властей Евпатории отмывают от сине-желтой краски. На кадрах можно увидеть, что для этого пригнали автомобиль спасателей и поливают фасад из шланга.

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