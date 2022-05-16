Они хотели сделать большое окружение, но это нереалестично, потому оккупанты изменили планы.

На фронте в Украине вырисовывается главная "горячая точка" в ближайшие дни. Но российские оккупанты там "захлебнутся" в боях с подразделениями ВСУ. Такое мнение выразил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил на брифинге.

По его словам, в ближайшие дни главной "горячей точкой" фронта будет Северодонецк.

"Они будут пробовать делать так называемое малое окружение. Большое окружение, которое они хотели сделать (окружение всей нашей группировки на Донбассе) это уже нереалистично по состоянию на сейчас, особенно после нашего контрнаступления на севере и северо-востоке Харьковской области. Сейчас они сконцентрируются на Северодонецке", - уточнил Вадим Денисенко.

Он добавил, что российские оккупанты "захлебнутся" в боях с подразделениями ВСУ и не достигнут своих целей.

Что касается юга Украины, то здесь, по словам Денисенко, россияне терроризируют жителей и продолжают обстрелы.

Напомним, что оккупанты не в восторге от парада путина и его странной речи, перехват.

Как сообщала Politeka, оккупант похвастался матери зачисткой украинского села, аудиоперехват.

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