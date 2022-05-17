Война с россией может продолжаться несколько лет, однако ее характер изменится.

Об этом предупредил советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии «Стране».

Он отметил, что сейчас российские оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ. В частности, в Херсонской области они уже начали возводить защитные укрепления. Как уточнил Андрусив, от успеха ближайших контратак украинских военных будет зависеть дальнейший ход войны и в первую очередь ее продолжительность.

«Вопрос контрнаступления ВСУ состоит в том, насколько будут к тому моменту морально истощены российские войска, и насколько они будут готовы оборонять захваченные ими рубежи. Плюс - насколько наш Генштаб будет руководствоваться стратегическими замыслами, а не задачами что-либо освободить», - уточнил Андрусив.

Он отметил, что успех контрнаступления для ВСУ будет заметен, если противник будет проваливать целые линии обороны.

«Если мы создадим серьезные окружения, война может закончиться сравнительно быстро», - заявил Андрусив.

Он считает, что активная фаза войны завершится уже к сентябрю этого года. Тем не менее за ней последует позиционная фаза, которая, в свою очередь, рискует затянуться на несколько лет.

«Определится линия столкновения и позиционно она будет удерживаться. А позиционная война может длиться года 2-3. Пока Россия не ощутит очень серьезный удар от санкций - а раньше чем через два года она его не почувствует», - поделился прогнозом Андрусив.

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