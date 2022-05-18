Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что украинские силы ПВО сбивает большинство ракет, которые выпускает по нашей территории российская армия. По ее словам, противовоздушная оборона Украины показала, что сегодня оккупанты не имеют преимущества в воздухе. Об этом Маляр сказала на брифинге в Киеве.

"Россия становится предсказуемой несмотря на то, что они боролись за статус непредсказуемого врага. Они эмоционально реагируют на любые успехи Украины, международные в том числе. И, действительно, на сегодня есть риск ракетных ударов по всей территории Украины, и вот эта ночь – по нескольким регионам было большое количество ударов, она как раз демонстрирует эту ситуацию", - сказала Маляр.

При этом замминистра отметила, что до начала российского вторжения украинские силы ПВО считались слабым местом. А теперь они доказали, что враг не имеет преимущества в воздухе.

"Говорить абсолютно о 100% защите будет некорректно, потому что ракеты попадают в те или иные объекты. Но несравненно большее количество ракет сбивается и не попадает в цели именно благодаря работе противовоздушной обороны. И это на сегодня уже сотни тысяч спасенных жизней", - подчеркнула Маляр.

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