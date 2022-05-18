Россия согласилась на эвакуацию украинских защитников с "Азовстали", чтобы поскорее объявить о захвате Мариуполя.

Также кремль мог пойти на такой шаг в попытке отвлечь критику по поводу неудавшейся переправы через Северский Донец и в целом медленных темпов вторжения. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

При этом аналитики предполагают, что рф может отказать в обмене защитников Мариуполя. Некоторые депутаты госдумы ходатайствуют о принятии законов, запрещающих обмен пленными на лиц, обвиняемых в "нацизме".

"Кремль может проигнорировать опасения российской Государственной Думы или использовать их для саботажа переговоров с Украиной", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны отмечают, что эвакуация с "Азовстали" может вызвать недовольство россиян, поскольку пропаганда им ранее твердила об "успешных атаках" на "Азовсталь".

Аналитики ISW также напомнили, что по данным украинской разведки, оккупанты готовят "пресс-тур" для иностранных журналистов по оккупированным территориям Украины, где завезенные из ОРДЛО люди будут на камеры рассказывать о "преступлениях" защитников Мариуполя.

Напомним, оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенными снарядами.

Как сообщала Politeka, ВСУ "расколошматили" оккупантов сразу на четырех направлениях, детали триумфа.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, что нужно для спасения бойцов с "Азовстали".