Старшая научная сотрудница Брукингского института, специальный советник президента США по делам россии и Европы в 2017–2019 годах доктор Фиона Хилл поделилась воспоминаниями от встречи с президентом рф владимиром путиным. Воспоминания политолога опубликовало издание The Mirror.

Все происходящее вокруг российского вождя напоминало Хилл "постановочное представление". Кроме того, ее и других присутствующих насторожил запах, который исходил от владимира путина.

"Это может прозвучать очень странно, но я чувствовала запах, будто он свежевыстиран. Будто он только что вышел из какой-то подготовительной ванны. Я сидела и думала, что каждый элемент здесь постановочный. Это спектакль", – вспомнила Фиона Хилл.

Она добавила, что на встрече сидела рядом с путиным за одним столом. Это позволило ей хорошо рассмотреть его "безупречный" костюм и "пульсирующую жилку на лице", а также заметить, что диктатор практически ничего не ел.

Большую часть времени он не разговаривал. При нем были карточки-шпаргалки с напоминаниями – что, кому и когда ему нужно сказать.

После этого, как вспомнила эксперт, было еще несколько встреч, на которых путин выглядел "ослабевшим", постоянно притопывал ногами и выглядел "хилым".



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