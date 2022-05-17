Президент рф володимир путін перестав сподіватися на військову перемогу над Україною, і зараз намагається використовувати іншу тактику.

Про це в ефірі «Україна разом» на каналі Україна 24 розповів російський журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський.

На його думку, на зміну настроїв російського президента вказує його виступ на 9 травня. Піонтковський впевнений, що зараз Путін вже побачив, що його рішення про початок повномасштабної війни проти України було помилкою. Більш того, в Кремлі вже зрозуміли, що у Києва з'явився шанс звільнити всі свої території своїм шляхом.

А так як допустити цього Путін не може, зараз він усіма силами намагається цьому перешкодити. Після невдачі у військовій кампанії президент рф посилив наступ на захід на пропагандистському фронті.

"Починаючи з Макрона, була мобілізована вся агентура, всі симпатизанти Кремля. Макрон заявив, що "не треба принижувати Росію", або більш відверта форма – "не треба заганяти щура в кут, потрібно дати Путіну можливість зберегти обличчя", - розповів експерт.

За його словами, зараз перед Макроном стоїть завдання переконати захід у тому, що Україні варто боротися за свою територіальну цілісність не військовим шляхом.

"Можна укласти перемир'я і потім дуже довго дипломатично обговорювати і т. д. Це остання надія Москви", - пояснив Піонтковський.

Він також додав, що для Росії особливо важливо зменшити обсяги озброєння, яке Україна отримує від Заходу.

"Кремлю дуже важливо залишити в зубах ну хоч якийсь шматок української території. Вже не для того, щоб "продати" своєму народу "перемогу", а для порятунку обличчя", - вважає журналіст.

За його словами, саме в цьому напрямку Москва працюватиме найближчим часом із застосуванням дипломатії і пропаганди.

Нагадаємо, названа країна, на яку Путін може напасти після невдачі в Україні.

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