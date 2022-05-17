Советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина затронул вопрос Крыма. Так, по словам спикера, заявление Кремля о "территориальных спорах" по поводу Крыма свидетельствует о том, что россия морально готовит население к сдаче полуострова.

"До этого же не было никаких территориальных споров, был "референдум людей", который "навеки решил быть с россией", а теперь оказывается, что это территориальные споры между россией и Украиной. Песков никогда просто так ничего не говорит. Либо его застали врасплох, и он оговорился. Но я в это не очень верю. Замена политического словаря всегда означает замену политической позиции. И они пошли по принципу продажи будущего мирного соглашения, в котором Крым будет "территориальным спором", - считает Арестович.

Ранее мы сообщали, что советник главы Офиса президента и представитель переговорной группы Михаил Подоляк ответил на предложения некоторых политиков "сохранить лицо россии", отдав ей часть украинских территорий. По словам советника, некоторые западные лидеры хотят завершения войны, а еще просят отдать кремлю часть территорий, чтобы "сохранить лицо россии".

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