Президент рф владимир путин перестал надеяться на военную победу над Украиной, и сейчас пытается использовать другую тактику.

Об этом в эфире «Україна разом» на канале Украина 24 рассказал российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

По его мнению, на смену настроений российского президента указывает его выступление на 9 мая. Пионтковский уверен, что сейчас путин уже увидел, что его решение о начале полномасштабной войны против Украины было ошибкой. Более того, в Кремле уже поняли, что у Киева появился шанс освободить все свои территории своим путем.

А так как допустить этого путин не может, сейчас он всеми силами старается этому помешать. После неудачи в военной кампании президент рф усилил наступление на Запад на пропагандистском фронте.

«Начиная с Макрона, была мобилизована вся агентура, все симпатизанты Кремля. Макрон заявил, что "не надо унижать Россию", или более откровенная форма – "не надо загонять крысу в угол, нужно дать Путину возможность сохранить лицо"», - рассказал эксперт.

По его словам, сейчас перед Макроном стоит задача убедить запад в том, что Украине стоит бороться за свою территориальную целостность не военным путем.

«Можно заключить перемирие и потом очень долго дипломатически обсуждать и т. д. Это последняя надежда Москвы», - пояснил Пионтковский.

Он также добавил, что для россии особенно важно уменьшить объемы вооружения, которое Украина получает от Запада.

«Кремлю очень важно оставить в зубах ну хоть какой-то кусок украинской территории. Уже не для того, чтобы "продать" своему народу "победу", а для спасения лица», - считает журналист.

По его словам, именно в этом направлении Москва будет работать в ближайшее время с применением дипломатии и пропаганды.

Напомним, названа страна, на которую Путин может напасть после неудачи в Украине.

Как сообщала Politeka, названы возможные сроки начала контрнаступления ВСУ.

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