Украинские защитники уничтожили еще один самолет оккупантов, появились запись разговора экипажа.

О новом успехе ВСУ в небе сообщил вечером 18 мая офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и военный аналитик Юрий Кочевенко.

По его словам, в районе 21:25 украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в небе над городом Купянском Харьковской области.

«Только что,под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо!», - написал Кочевенко.

Также ВСУ удалось перехватить последний разговор экипажа самолета, который пытался выяснить, куда может катапультироваться. Диспетчер говорила, что на борту зафиксирован пожар левого и правого двигателей.

«Тихо-тихо, не дергайся. Я сбит, сбит, сбит. Прыгать будем до двух, до трех? Куда? Прямо, Паш?», - можно услышать на записи голос пилота. Затем раздаются крики и звучит последняя фраза: «А-а-а, дергай!».

По последним данным, ВСУ уничтожили уже более 200 российских самолетов, 167 вертолетов и 441 БПЛА. Известно, что только за 17 мая ВСУ поразили 15 воздушных целей, в частности – один самолет.

Напомним, ВСУ ликвидируют лучших российских снайперов, оккупанты начали реагировать.

Как сообщала Politeka, последствия бомбардировок "Азовстали" грозят катастрофой не только Мариуполю.

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