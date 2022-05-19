Об этом заявил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ.
Он напомнил о том, что ранее ожидалось, что россия готовит большое наступление на Запорожском направлении, задачей которого будет взять в «котел» украинскую группировку. Однако, вместо этого в последние дни появляются данные о том, что на этом направлении оккупанты готовятся к обороне в ожидании наступления уже от ВСУ.
«Это значит, что у московитской армии недостаточно сил, дабы проводить наступление еще и на этих направлениях», - объяснил Михайлов.
По мнению аналитика, если в ближайшее время ВСУ пойдут в контрнаступление, легче всего будет сделать это на Херсонском направлении. Эксперт уточняет, что россии не слишком удобно оборонять город, а у солдат нет особой мотивации это делать.
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«Там тоже фронт стагнирован. Но Херсон [находится] по ту сторону Днепра, поставки в Херсон украинцам будет гораздо легче нарушить и освободить город, потому что у россиян нет мотивации защищать именно Херсон. И им действительно было бы даже легче строить свою оборону именно по Днепру. Херсон украинцам будет проще вернуть под контроль и освободить город», - заявил Михайлов.
Напомним, силы ВСУ идут в контратаки, опубликована актуальная карта.
Как сообщала Politeka, оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях.
Также Politeka писала, что Подоляк сделал новое резкое заявление относительно переговоров с рф.