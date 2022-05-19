Об этом в Инстаграм сообщил директор продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.
18 мая в сети появилось видео с концерта рок-группы ДДТ, который проходил в Уфе. Перед исполнением одной из своих песен фронтмен группы Юрий Шевчук поделился своими смелыми для россии рассуждениями о родине.
«Родина, друзья, – это не ж*па президента, которую нужно все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, которая продает картошку. Вот это – Родина», - прямо со сцены заявил музыкант.
Любопытно, что аудитория отреагировала на его слова бурными аплодисментами.
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Однако, по традиции современного российского государства, такие слова музыканта не остались незамеченными силовиками. Его продюсер рассказал, что сразу после концерта они явились за кулисы и забрали Шевчука для «беседы».
«Изолировали Юрия от группы и в течение часа вели беседу по факту прошлого концерта, высказываний Шевчука по поводу войны и Родины», - рассказал Усаев.
Он добавил, что Шевчука хотели арестовать, но в конце концов ему просто вручили протокол и уехали.
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