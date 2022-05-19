Лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук поплатился встречей с силовиками за жесткие слова о своем президенте.

Об этом в Инстаграм сообщил директор продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.

18 мая в сети появилось видео с концерта рок-группы ДДТ, который проходил в Уфе. Перед исполнением одной из своих песен фронтмен группы Юрий Шевчук поделился своими смелыми для россии рассуждениями о родине.

«Родина, друзья, – это не ж*па президента, которую нужно все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, которая продает картошку. Вот это – Родина», - прямо со сцены заявил музыкант.

Любопытно, что аудитория отреагировала на его слова бурными аплодисментами.

Однако, по традиции современного российского государства, такие слова музыканта не остались незамеченными силовиками. Его продюсер рассказал, что сразу после концерта они явились за кулисы и забрали Шевчука для «беседы».

«Изолировали Юрия от группы и в течение часа вели беседу по факту прошлого концерта, высказываний Шевчука по поводу войны и Родины», - рассказал Усаев.

Он добавил, что Шевчука хотели арестовать, но в конце концов ему просто вручили протокол и уехали.

Ранее группа ДТП отказалась выступать в Тюмени из-за неожиданно появившейся в зале перед концертов огромной буквы Z.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую нужно всё время мусолить, целовать»



В соцсетях появилось видео с концерта группы «ДДТ», на котором Юрий Шевчук сделал достаточно смелые заявления. pic.twitter.com/7b0IVwco9I — Вот Так (@vottak_tv) May 18, 2022

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