Об этом сообщает Guildhall со ссылкой на данные, полученные от украинской разведки. Отмечается, что получение таких предписаний россиянами указывает на подготовку ко всеобще мобилизации в стране.

«Россияне начали получать мобилизационные предписания, обязывающие в случае объявления мобилизации в течение 10 часов явится в военкоматы. Рассылка идет массово по месту работы, в том числе людям, которые никогда не служили в армии, а лишь окончили военные кафедры», - сообщили в разведке.

По имеющимся данным, мобилизация может затронуть всех попадающих под нее мужчин в возрасте до 50 лет.

В частности, имеются данные, подтверждающие, что мобилизационные предписания получали ученые и исследователи в научно-исследовательских институтах.

В разведке посоветовали россиянам, которые не хотят становиться пушечным мясом в войне путина, при наличии такой возможности покидать территорию россии. Особенно это актуально для ученых, которые легко смогут трудоустроится в цивилизованных странах.

Напомним, оккупанты прибегают к радикальным методам, чтобы не стать "пушечным мясом".

Как сообщала Politeka, стало известно, кто из знаменитых спортсменов сражается за Украину.

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