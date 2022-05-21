Стало известно, в субботу в здании основного корпуса Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском вспыхнул пожар.
Сообщается, что загорелась кровля одного из корпусов института. Также СМИ проинформировали со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.
«В Подмосковье горит знаменитый ЦАГИ - крупнейший исследовательский центр в области авиации и космонавтики. К Москве всё ближе😉» - также сообщают в Телеграм-каналах.
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Также сообщалось ранее, горит помещение предприятия «Геопласт», которое производит пласмассовые плиты, трубы и пластассовые изделия для упаковки.
Усиленная группировка пожарных ликвидировала возгорание и пытается не допустить перемещения огня на соседние здания.
По предварительной информации, огонь начался с крыши завода. Данных о раненых и погибших нет.
Напомним, брат Царева был пойман в Днепре: СБУ издала подробности и кадры.
Также Politeka сообщала, что в Красноярском крае рф выгорают дотла целые села.