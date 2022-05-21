В украинской разведке сообщили, что население оккупированных территорий все чаще начинает сотрудничать с украинской стороной.

Население временно оккупированных россией территориях Донбасса в последнее время активизирует сотрудничество с украинскими разведывательными и правоохранительными органами. Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении.

Там отмечают, что на фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают российские войска в Украине, население Донбасса пытается саботировать указания оккупантов и избегать любого сотрудничества с их властными органами и инстанциями.

"В российские оккупационные администрации из Москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы", - говорится в сообщении ГУР.

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