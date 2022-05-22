Как рассказали в Оперативном командовании «Юг», российские военные вымогают у гражданских деньги за возможность эвакуироваться с захваченных территорий на юге Украины. Разрешение уехать обходится украинцам в тысячу долларов.

В Оперативном командовании «Юг» считают, что таким образом оккупанты стараются удержать людей на захваченных территориях.

«Не имея успехов в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовлетворения местного населения "русским миром"», - говорится в заявлении.

Отмечается, что многие украинцы пытаются любыми способами сбежать из оккупации. Иногда это заканчивается трагично.

«Сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под рашистской власти и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов. А те в свою очередь, установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за 1 000 долларов или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь», - рассказали в командовании.

Напомним, флот рф столкнулся с критической нехваткой "морячков", добирают откуда могут.

Как сообщала Politeka, мэр Мариуполя предупредил о новой угрозе.

Также Politeka писала, как россияне компенсируют неудачи в наступлении.