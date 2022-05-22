Российским оккупантам за полученные во время войны в Украине ранения выплачивают по три миллиона рублей. Однако на фоне санкций российских рубль обесценивается. А сами оккупанты говорят, что их национальная валюта превращается в "фантики" и за выплату по ранению они теперь не могут купить даже однокомнатную квартиру в глубинке.
Из нового перехвата СБУ телефонных разговоров оккупантов с родственниками становится понятно, что на одном ранении они не собираются останавливаться.
"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись. Еще одно ранение и как раз хватит", - рассказывает оккупант, который уже получил средства за ранение.
Тем временем в Службе безопасности Украины, комментируя этот перехват, напомнили оккупанту, что после возвращения в Украину его постигнет судьба 29 тысяч уничтоженных захватчиков.
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"Что ж, если у этого оккупанта не хватает денег и мозгов, и он действительно вернется в Украину, то наши защитники сделают все, чтобы он присоединился к почти 29 тыс. "двухсотых" захватчиков", - говорится в сообщении.
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