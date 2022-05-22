В сети появилось видео с выступлением российской школьницы на Последнем звонке в одной из школ Дагестана.
Несмотря на беспредел силовиков в россии и непрекращающийся поток репрессий в адрес всех, кто публично выражает поддержку Украине или выступает против российской власти, такие люди в рф все еще находятся.
Так, юная девушка решила воспользоваться шансом и высказать все, что думает о политической ситуации, во время Последнего звонка. Прямо в микрофон она высказалась в поддержку Украины.
«Нет войне! Свободу Украине! путин черт!», - громко и четко произнесла выпускница.
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При этом можно заметить, как стоявший рядом с ней парень в страхе поспешил отойти в сторону. А вот среди присутствующих раздались аплодисменты и немногочисленные одобрительные возгласы.
Девушка спокойно вернулась на свое место в праздничной шеренге, однако ее дальнейшая судьба неизвестна.
Ранее против войны в Украине высказался лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук. Он со сцены заявил о том, что убийства украинцев бессмысленны, а «родина – это не ж*па президента». После этого на артиста составили административный протокол.
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