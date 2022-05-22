В социальных сетях распространяется видео перепалки между курьером и водителем, вывесившим из авто флаг совесткого союза. Инцидент произошел в Казахстане.

Об этом передает Azattyq Rýhy.

На кадры попал момент, где курьер перегородил дорогу машине, водитель которой ехал с флагом советского союза. Между ними происходит словесная перепалка.

Затем к курьеру подходит мужчина, снимавший это на видео и интересуется «Вы недовольны красным знаменем, да?». На это курьер отвечает «Конечно, декоммунизация в Казахстане. Это флаг другого государства».

Однако мужчина не успокаивается и пытается спровоцировать парня: «Каждый имеет право, а вы как фашисты запрещаете». Молодой парень отвечает ему: «Фашизм вот здесь», указывая на авто с советским флагом. «То, что творится в Украине, это фашизм», продолжил он.

Далее к водителю авто с советским флагом подходят еще несколько людей с требованием убрать флаг. В какой-то момент один из них срывает флаг, водитель авто выходит из машины и забирает его. Один из парней пытается аргументировал свою позицию со словами «Это флаг страны, которая убивала наших дедов».

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