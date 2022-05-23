На своей странице в Фейсбук знаменитый российский рок-музыкант и основатель группы «Машина времени» ответил на претензию к россиянам, которые покинули свою страну.

Сейчас многие россияне бурно критикуют своих известных сограждан, которые покинули страну и могут спокойно жить и тратить свои деньги в другом месте, не попавшем под санкции.

По мнению Макаревича, эти претензии совершенно не обоснованы.

«Популярная присказка (произносится с осуждением): зарабатывают в России, а тратят за кордоном! Я всегда считал, что если ты заработал (не отпилил, не украл, не отжал - ЗАРАБОТАЛ) деньги в России (в Европе, в Америке, в Австралии) - ты можешь тратить их хоть на Марсе. Именно потому, что ты их заработал. Так, нет?», - эмоционально написал артист.

В комментариях большинство пользователей поддержали его позицию.

«Только так, и никак иначе», «Все так! Только у тех, кто это высказывает, нет других аргументов. Ведь, что-то надо изобрести, чтобы укусить», «110% так, но не свободные разумом люди этого не понимают…», «странно почему зомби не предъявляют это депутатам и прочим жуликам во власти», - пишут люди.

Отметим, что Макаревич активно поддерживает Украину и выступает против российской власти еще со времен Майдана. Музыкант открыто осудил полномасштабную войну, развязанную россией и уехал из страны. Недавно он встречался в Израиле с другими российскими знаменитостями, покинувшими родину.

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