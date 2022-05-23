О странных привычках кремлевского диктатора рассказал российский правозащитник и блогер Марк Фейгин в эфире "24 канала".

По его словам, практически с самого начала правления путина его приближенные стали замечать странности в поведении президента. По словам Фейгина, ранее он узнал от бывшего премьер-министра рф Михаила Касьянова, что путин не выносит монотонной работы, а совещания с чиновниками кажутся ему скучными.

У президента россии давно вошло в привычку постоянно опаздывать. В результате, чиновникам приходилось ждать его по 3-5 часов даже перед срочными совещаниями. При этом на самых встречах путину нередко становилось скучно, поэтому он мог просидеть всего 10-15 минут и уйти. Как отмечает Фейгин, все это замечали за президентом рф в 2000-2003 годах, однако за прошедшие 20 лет ситуация скорее ухудшилась, чем улучшилась.

Также известно, что путин не любит читать книги и даже официальные документы. Как результат, генералам приходится пересказывать президенту рф важную информацию. Об этом рассказывал бывший российский банкир Сергей Пугачев.

Фейгин также рассказал, что путин стесняется носить очки, демонстрируя, что его зрение ухудшилось с возрастом. Из-за этого он не может самостоятельно читать большое количество информации, что также вынуждает его обращаться за «пересказом» к своим генералам.

По словам Фейгина, сейчас путин не участвует лично в важных совещаниях с чиновниками. Содержимое их бесед ему пересказывает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По мнению Фейгина, именно он изначально и принимает важные решения за путина.

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