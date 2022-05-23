О странных привычках кремлевского диктатора рассказал российский правозащитник и блогер Марк Фейгин в эфире "24 канала".
По его словам, практически с самого начала правления путина его приближенные стали замечать странности в поведении президента. По словам Фейгина, ранее он узнал от бывшего премьер-министра рф Михаила Касьянова, что путин не выносит монотонной работы, а совещания с чиновниками кажутся ему скучными.
У президента россии давно вошло в привычку постоянно опаздывать. В результате, чиновникам приходилось ждать его по 3-5 часов даже перед срочными совещаниями. При этом на самых встречах путину нередко становилось скучно, поэтому он мог просидеть всего 10-15 минут и уйти. Как отмечает Фейгин, все это замечали за президентом рф в 2000-2003 годах, однако за прошедшие 20 лет ситуация скорее ухудшилась, чем улучшилась.
Также известно, что путин не любит читать книги и даже официальные документы. Как результат, генералам приходится пересказывать президенту рф важную информацию. Об этом рассказывал бывший российский банкир Сергей Пугачев.
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Фейгин также рассказал, что путин стесняется носить очки, демонстрируя, что его зрение ухудшилось с возрастом. Из-за этого он не может самостоятельно читать большое количество информации, что также вынуждает его обращаться за «пересказом» к своим генералам.
По словам Фейгина, сейчас путин не участвует лично в важных совещаниях с чиновниками. Содержимое их бесед ему пересказывает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По мнению Фейгина, именно он изначально и принимает важные решения за путина.
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