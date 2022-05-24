Слухи о плохом самочувствии российского лидера Владимира Путина не прекращаются. По словам бывшего главы британской разведки, ему даже грозит смерть.

Так, Ричард Дирлав высказал мнение, что Путин может уйти из власти к следующему году и связано это будет не с войной в Украине, а с его состоянием здоровья, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«Я не думаю, что он будет жив в 2023 году», — сказал Дирлав, предположив, что вскоре путина «вероятно отправят в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России».

Говоря о новом российском лидере, Дирлав предположил, что им может стать секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Если мой тезис подтвердится, и Путин исчезнет в санатории, он станет вероятной заменой», — сказал бывший глава британской разведки Ми-6, добавив, что данная замена станет, вероятнее всего, постоянной, так как преемственности в российском руководстве нет.

Бывший начальник разведки также не исключил, что Россия может «расколоться» в ближайшие 12–18 месяцев из -за введенных Западом санкций.

Отметим, что в то же время стало известно о новом заявлении Патрушева. Так, он заявил, что Кремль при выполнении задач военной операции в Украине «не гонится за сроками».

Тем временем Генштаб ВСУ сообщил, что за три месяца полномасштабного вторжения рф в украину было уничтожено 29 350 оккупантов.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, что на путина было совершено покушение.

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Кроме того Politeka.net сообщала, что Владимир Зеленский назвал ключевое условие встречи с Путиным.