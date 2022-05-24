Так, Ричард Дирлав высказал мнение, что Путин может уйти из власти к следующему году и связано это будет не с войной в Украине, а с его состоянием здоровья, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.
«Я не думаю, что он будет жив в 2023 году», — сказал Дирлав, предположив, что вскоре путина «вероятно отправят в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России».
Говоря о новом российском лидере, Дирлав предположил, что им может стать секретарь Совбеза Николай Патрушев.
«Если мой тезис подтвердится, и Путин исчезнет в санатории, он станет вероятной заменой», — сказал бывший глава британской разведки Ми-6, добавив, что данная замена станет, вероятнее всего, постоянной, так как преемственности в российском руководстве нет.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"Никогда мне не было так стыдно": российский дипломат при ООН резко осудил путина и ушел в отставку
Зеленский подписал жесткий закон о конфискации: кого и за что будут так наказывать
Как в Афганистане за 9 лет: британская разведка выдала печальные для россиян данные по потерям
Арестович записал видео с сообщением о своем изгнании из Офиса президента: "Считаю себя счастливым..."
Бывший начальник разведки также не исключил, что Россия может «расколоться» в ближайшие 12–18 месяцев из -за введенных Западом санкций.
Отметим, что в то же время стало известно о новом заявлении Патрушева. Так, он заявил, что Кремль при выполнении задач военной операции в Украине «не гонится за сроками».
Тем временем Генштаб ВСУ сообщил, что за три месяца полномасштабного вторжения рф в украину было уничтожено 29 350 оккупантов.
Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, что на путина было совершено покушение.
Также Politeka.net писала, что у президента Зеленского есть план Б на случай его гибели - кто будет руководить Украиной.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Владимир Зеленский назвал ключевое условие встречи с Путиным.