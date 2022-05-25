Цели российского вторжения становятся все меньше. Но ее истощенные вооруженные силы по-прежнему не могут добиться серьезных успехов, а время на стороне Украины.

Об этом пишет издание The New York Times, опубликовавшее опубликовало интерактивный материал с картами и цифрами по текущей фазе войны в Украине.

Так, благодаря этой карте можно, в частности, увидеть изменение кремлевских планов. На картах показаны позиции и достижения украинских и российских войск на передовой. Даже после неудачной попытки захватить Киев захватчики все еще разбрасывают свои силы в слишком многих местах одновременно.

«Российские военные имеют подавляющее превосходство в вооружении, если не в людях, но за месяц в битве за Восток Россия добилась лишь постепенного продвижения, - отмечают в издании.

Отмечается также, что район наиболее критических сражений имеет ширину в 75 миль и включает в себя три ключевых города: Славянск, Краматорск и Северодонецк. У Кремля есть пять маршрутов на Славянск, что позволило бы, как отмечают в The New York Times, окружить десятки тысяч украинских войск, но и это наступление застопорилось – каждая неудачная попытка сказывается на и без того истощенных вооруженных силах рф.

Также сообщается, что поскольку продвижение к северу от Славянска замедлилось или застопорилось, Россия начала боевые действия на еще меньшей площади. Речь идет о Северодонецке.

В издании отмечают, что россияне могут взять город в осаду, как это было с Мариуполем, а украинские войска будут его удерживать как можно дольше, нанося при этом российской армии все больше урона.

В The New York Times отмечают, что российские военные укрепили свои позиции в других частях Донбасса, но этих побед недостаточно для того, чтобы они получили контроль над Донбассом. Проблемы рф могут только усугубиться по мере затягивания войны.

«Чем дальше продвигаются российские войска, тем длиннее становятся их линии снабжения и тем больше они уязвимы для украинских контратак», - говорится в материале.

Если в ближайшее время россияне не добьются значительных успехов, война может зайти в тупик, а битва за Донбасс станет их последним большим наступлением, заключает издание.

Напомним, оккупанты прицельно бьют по бомбоубежищам в Северодонецке.

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