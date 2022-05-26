Ситуация на фронте достигла максимальной интенсивности, оккупанты начали штурм сразу по нескольким направлениям.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас бои на фронте максимально активизировались: враг штурмует позиции украинских военных сразу на нескольких направлениях.

«Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск», - рассказала Маляр.

Она предупредила, что Украину ждет крайне сложный этап войны, который не обойдется без потерь для наших защитников.

«Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы, и надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны», - предупредила замминистра.

По ее словам, сейчас оккупанты ведут интенсивные обстрелы украинских позиций вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в донецком операционном районе. Россияне используют все возможное вооружение.

При этом Маляр подчеркнула, что Украина будет бороться до полного освобождения всех своих территорий.

«А сохранить лицо Путин может, убравшись вон с наших территорий», - подытожила замминистра.

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Как сообщала Politeka, командиры оккупантов врут кремлю о своих «победах» в Украине.

Также Politeka писала, что в командовании "Юг" сообщили о замыслах врага.