Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас бои на фронте максимально активизировались: враг штурмует позиции украинских военных сразу на нескольких направлениях.

«Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск», - рассказала Маляр.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

Она предупредила, что Украину ждет крайне сложный этап войны, который не обойдется без потерь для наших защитников.

Популярные статьи сейчас

Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"

Полный провал: в британской разведке перечислили громкие неудачи «элитных» ВДВ рф

"Очень похудела": жена "Холостяка" Добрынина после рождения сына сверкнула фигурой в модном луке

Столб черного дыма навис над Днепром: кадры и что известно о ЧП

Появилось фото Арестовича в старости, в Сети отреагировали: "Ждем самую последнюю партию оружия"
Показать еще

«Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы, и надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны», - предупредила замминистра.

По ее словам, сейчас оккупанты ведут интенсивные обстрелы украинских позиций вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в донецком операционном районе. Россияне используют все возможное вооружение.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

При этом Маляр подчеркнула, что Украина будет бороться до полного освобождения всех своих территорий.

«А сохранить лицо Путин может, убравшись вон с наших территорий», - подытожила замминистра.

Напомним, рашисты обстреляли Харьков: много погибших, новые данные.

Как сообщала Politeka, командиры оккупантов врут кремлю о своих «победах» в Украине.

Также Politeka писала, что в командовании "Юг" сообщили о замыслах врага.