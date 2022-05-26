По данным Генштаба ВСУ, россия продолжает использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине. Как сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, оккупанты переместили ракетные установки «Искандер» в район Лунинец Брестской области – в 50 км от границы с Украиной.

«Не исключается их привлечение к поражению военных объектов и инфраструктуры в западном регионе нашей страны», - предупредил Громов.

Также Беларусь создает оперативное командование своими войсками на южном направлении – на границе с Украиной. Об этом заявил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Он утверждает, что такое решение продиктовано якобы угрозой со стороны Украины.

«Министр обороны нам предложил создать новое командование на южном направлении. Это было еще в прошлом году.... Но теперь надо немедленно создавать это оперативное направление, вместе западным, северо-западным будет и южное крыло», - заявил Лукашенко

Он также заявил, что уже сейчас к южной границе нужно отправлять новые подразделения белорусских военных, не дожидаясь создания нового оперативного командования. По его словам, это необходимо, чтобы «белорусские войска получали опыт».

Напомним, в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь.

Как сообщала Politeka, в Минобороны предупредили о максимальном обострении на фронте.

Также Politeka писала, что в командовании "Юг" сообщили о замыслах врага.