Перехватом соответствующего телефонного разговора поделилось Главное управление разведки МО Украины.
Как отмечают в разведке, разговор оккупанта с матерью наглядно демонстрирует, как порядки царят сегодня в российской армии. Так, солдат жалуется на то, что обещанной ротации для них нет.
«Сказали вообще до года могут держать! Здесь увольняться вообще бессмысленно. Вот люди пошли написали те рапорты, у них оружие забрали, они сидят в школе четвертый день. Им в уши ср***, какие они пи***, предатели родины, хуже гов***. Не мужчины, вы женщины. Они сидят и слушают, надеясь, что уволятся», - рассказал военный.
Сам он хочет вернуться домой, однако не видит для себя такой возможности.
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«Здесь неделю прожить, можно уже праздник устраивать», - отмечает оккупант.
Он признается, что готов даже отправится в российскую тюрьму, лишь бы не оставаться на фронте и не служить «в этой помойке» - так он называет российскую армию.
«У нас вообще некому идти в наступление. 8 человек берут село. Против них 500 человек сидят в бетоне. А они 8 идут вообще без поддержки. О чем можно говорить? Какая армия сильная русская? Бутафорская», - возмутился солдат.
Напомним, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении.
Как сообщала Politeka, американский институт изучения войны предупредил о планах рф на ближайшие дни.
Также Politeka писала, что ситуация на Херсонщине резко изменилась, оккупанты приняли радикальное решение.