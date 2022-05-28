Российский оккупант пожаловался матери на адские условия службы в путинской армии и рассказал, как на самом деле обстоят дела.

Перехватом соответствующего телефонного разговора поделилось Главное управление разведки МО Украины.

Как отмечают в разведке, разговор оккупанта с матерью наглядно демонстрирует, как порядки царят сегодня в российской армии. Так, солдат жалуется на то, что обещанной ротации для них нет.

«Сказали вообще до года могут держать! Здесь увольняться вообще бессмысленно. Вот люди пошли написали те рапорты, у них оружие забрали, они сидят в школе четвертый день. Им в уши ср***, какие они пи***, предатели родины, хуже гов***. Не мужчины, вы женщины. Они сидят и слушают, надеясь, что уволятся», - рассказал военный.

Сам он хочет вернуться домой, однако не видит для себя такой возможности.

«Здесь неделю прожить, можно уже праздник устраивать», - отмечает оккупант.

Он признается, что готов даже отправится в российскую тюрьму, лишь бы не оставаться на фронте и не служить «в этой помойке» - так он называет российскую армию.

«У нас вообще некому идти в наступление. 8 человек берут село. Против них 500 человек сидят в бетоне. А они 8 идут вообще без поддержки. О чем можно говорить? Какая армия сильная русская? Бутафорская», - возмутился солдат.

Напомним, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении.

Как сообщала Politeka, американский институт изучения войны предупредил о планах рф на ближайшие дни.

Также Politeka писала, что ситуация на Херсонщине резко изменилась, оккупанты приняли радикальное решение.