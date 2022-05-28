В Красноярском крае на базе отдыха «Ергаки» загорелся гостевой домик отеля SnowPort. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 12:06, кадры сразу появились в сети не только в Телеграм-каналах рф, но и в украинских.
Пожар охватил дом площадью 600 квадратных метров.
«московия опять в огне🔥 Кто-то неудачно покурил на базе отдыха в Красноярском крае» - иронизируют в сети.
Известно, что в происшествии никто не пострадал. Как сообщили администраторы базы, остальная инфраструктура не задета. Пожар еще тушат, ликвидацию еще не объявляли
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Ситуация на Херсонщине резко изменилась, оккупанты приняли радикальное решение: что теперь будет с областью
Много жертв и десятки раненых: враг нанес удар по казарме Нацгвардии на Днепропетровщине
Угроза Третьей мировой войны: Подоляк назвал единственный способ ее предотвратить
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Такеж в Сети уже появились кадры лесного пожара – над деревьями поднимаются клубы густого дыма, среди крон можно заметить горение травяного настила и лесной подстилки.
На сайте местной администрации опубликована информация об угрозе двум населенным пунктам – селам Гилевка и Светлое. Жителей предупредили о возможной эвакуации.
Напомним, ранее сообщалось о масштабнейших пожарах в Красноярском крае. В результате пострадали десятки населенных пунктов, сгорели сотни домов.
Также армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.
Как сообщала Politeka, выяснилось, что на самом деле мешает ВСУ снести Крымский мост.
Также Politeka писала, что в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.