В рф продолжаются загадочные пожары в разных краях по всей стране.

В Красноярском крае на базе отдыха «Ергаки» загорелся гостевой домик отеля SnowPort. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 12:06, кадры сразу появились в сети не только в Телеграм-каналах рф, но и в украинских.

Пожар охватил дом площадью 600 квадратных метров.

«московия опять в огне🔥 Кто-то неудачно покурил на базе отдыха в Красноярском крае» - иронизируют в сети.

Известно, что в происшествии никто не пострадал. Как сообщили администраторы базы, остальная инфраструктура не задета. Пожар еще тушат, ликвидацию еще не объявляли

🔥Алтайский край.



НУ ХІБА ЦЕ НЕ КРАСА? pic.twitter.com/Lo2QlQTO53 — Mira Miroslava. (@MiraMiraslava) May 25, 2022

Такеж в Сети уже появились кадры лесного пожара – над деревьями поднимаются клубы густого дыма, среди крон можно заметить горение травяного настила и лесной подстилки.

На сайте местной администрации опубликована информация об угрозе двум населенным пунктам – селам Гилевка и Светлое. Жителей предупредили о возможной эвакуации.

Напомним, ранее сообщалось о масштабнейших пожарах в Красноярском крае. В результате пострадали десятки населенных пунктов, сгорели сотни домов.

Также армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.

Как сообщала Politeka, выяснилось, что на самом деле мешает ВСУ снести Крымский мост.

Также Politeka писала, что в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.