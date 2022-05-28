Об этом в своем Телеграм-канале написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его информации, потери личного состава российской армии составляют не 30 тысяч человек, как сообщалось по официальным данным, а более 42 тысяч.

Аваков уточнил, что эти цифры называются во внутренних отчетах российского штаба.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

«Нам удалось снова получить внутреннюю штабную информацию РФ на утро 28 мая. Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 33812 человек. ЧВК - 8903 погибших», - написал бывший министр.

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Таким образом, общая цифра потерь достигает 42 715 человек.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

«Наш Генштаб считает консервативнее и показывает цифру 30 000. Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой, динамика смертей среди ЧВК замедлилась - было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего, резко сократилось количество наемников, участвующих в боях. Желающих все меньше. И это хорошо», - отмечает Аваков.

Напомним, Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси.

Как сообщала Politeka, украинские войска пошли в атаку на одном из направлений.

Также Politeka писала, что в россии образовался новый "фронт" против путина, какая сейчас ситуация на Кавказе.