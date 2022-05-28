Об этом в своем Телеграм-канале написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его информации, потери личного состава российской армии составляют не 30 тысяч человек, как сообщалось по официальным данным, а более 42 тысяч.
Аваков уточнил, что эти цифры называются во внутренних отчетах российского штаба.
«Нам удалось снова получить внутреннюю штабную информацию РФ на утро 28 мая. Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 33812 человек. ЧВК - 8903 погибших», - написал бывший министр.
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Таким образом, общая цифра потерь достигает 42 715 человек.
«Наш Генштаб считает консервативнее и показывает цифру 30 000. Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой, динамика смертей среди ЧВК замедлилась - было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего, резко сократилось количество наемников, участвующих в боях. Желающих все меньше. И это хорошо», - отмечает Аваков.
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